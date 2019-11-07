مقتل 4 محتجين خلال المظاهرات المتواصلة في بغداد

أكدت الشرطة ومصادر بمستشفى أن ما لا يقل عن أربعة محتجين قتلوا وأصيب أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد، اليوم الخميس، خلال مظاهرات مطلبية.

وقالت المصادر إن الاشتباكات وقعت قرب جسر الشهداء. وأضافت أن 35 شخصا آخر أصيبوا قرب الجسر مع استمرار المظاهرات الحاشدة لليوم الثالث عشر على التوالي واحتشاد الآلاف في وسط العاصمة بغداد.

وفي جنوب العراق، قال مسؤولو ميناء أم قصر إن عشرات المتظاهرين أحرقوا الإطارات وسدوا مدخل الميناء فمنعوا الشاحنات من نقل الأغذية والواردات الحيوية بعد ساعات من استئناف العمليات.

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وتفجر الاضطرابات في أول أكتوبر بسبب نقص الوظائف وتردي الخدمات والبنية الأساسية والفساد. وقتل حتى الآن نحو 280 شخصاً في هذه الاحتجاجات.

وبدأ العراق يشعر بالأثر المالي للاضطرابات المستمرة منذ أسابيع، والتي اندلعت شرارتها في بغداد قبل أن تمتد سريعا إلى مدن أخرى.

ومن المرجح أن يزيد التوقف الجديد في العمليات بميناء أم قصر الخسائر المالية بعد يوم من إعلان الحكومة أن توقف العمل لأسبوع في الميناء كلف البلاد ما يربو على ستة مليارات دولار.