مجلس الأمن: اتفاق الرياض خطوة مهمة لحل سياسي في اليمن

رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق الرياض، الذي أبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، ووصف الاتفاق بأنه خطوة مهمة وإيجابية للتوصل إلى حل سياسي وشامل للأزمة في اليمن، مؤكداً التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية(واس).

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كما رحب أعضاء المجلس بجهود وساطة المملكة العربية السعودية، في التوصل لهذا الاتفاق، وشددوا على دعم المجلس لدور المبعوث الأممي لاستئناف الحوار بين اليمنيين، وجددوا دعوته الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم.