جنوب السودان: تمديد موعد إعلان الحكومة الانتقالية 3 أشهر

قال الوزير بمكتب رئيس جمهورية جنوب السودان مييك دينق، إن قمة كمبالا الثلاثية بين رئيسي أوغندا يوري موسفيني، وجنوب السودان سلفا كير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اتفقت على إمهال الأطراف 3 أشهر قادمة من أجل إعلان تشكيل الحكومة.

وأكد "مييك" أن القمة الثلاثية ناقشت كذلك سير تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين سلفاكير ومشار والذي اتسم بالبطء خلال الفترة الماضية.

كان عضو المجلس السيادي السوداني الفريق ركن شمس الدين الكباشي، قال في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن "سلفاكير" سيلتقي زعيم المعارضة "مشار" اليوم في كمبالا.

وأضاف الكباشي أن "مشار" غادر الخرطوم مع البرهان إلى كمبالا، استعداداً للقمة الثلاثية، مشدداً على أن بلاده تسعى إلى تحديد موعد وقرار نهائي بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية بين رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المعارضة المسلحة الدكتور رياك مشار.

وتسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، السبت الماضي، رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، تتعلق بملف السلام في بلاده، والتشاور بين قيادتي البلدين حول الترتيبات الخاصة بتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الأطراف، باعتبار أن الخرطوم هي الضامن للاتفاقية.

ووقع سلفا كير ومشار وجماعات المعارضة في أغسطس من العام الماضي اتفاق سلام نهائيا في الخرطوم أنهى نزاعا استمر لـ5 سنوات.

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وطلبت مصادر دبلوماسية حكومة جنوب السودان من الخرطوم الضغط على زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، للموافقة على تشكيل الحكومة الانتقالية في نوفمبر الجاري.

واشترطت المعارضة بجمهورية جنوب السودان بقيادة رياك مشار، الجمعة الماضي، حل القضايا العالقة بينها وبين سلفا كير ميارديت لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي كان من المقرر إعلانها في 12 نوفمبر المقبل.

ويذكر أن أعلنت دولة جنوب السودان، الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق بتشكيل حكومة انتقالية في نوفمبر المقبل، من شأنها وضع حدا للنزاع الذي يشهده البلد الذي نال استقلاله عن السودان في عام 2011.

وقال وزير الإعلام في جنوب السودان، مايكل مكوي لويث، إن الرئيس سلفا كير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار اتفقا على تشكيل حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن لويث قوله: "ناقش الجانبان قضايا بسيطة والمبادئ المتفق عليها لتشكيل حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر".

وعاد الزعيم السابق للمتمردين في جنوب السودان رياك مشار، إلى جوبا للمرة الأولى منذ عام، حيث التقى الرئيس سلفا كير في محاولة لإنقاذ اتفاق السلام المتعثّر بين الطرفين.

