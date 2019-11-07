كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الشيوخ الأمريكي يضغط لفرض عقوبات على تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري والديمقراطي من إدارة الرئيس دونالد ترامب - والرد بعقوبات قاسية - إذا كانت التقارير صحيحة بأن تركيا تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

وكتب السناتور الجمهوريان ليندسي جراهام ومارشا بلاكبيرن والسناتور الديمقراطي كريس فان هولين وريتشارد بلومنتال وجان شاهين في خطاب موجه إلى وزير الخارجية مايك بومبو "بالنظر إلى المخاطر، فالوقت أمر جوهري".

وكان هؤلاء الشيوخ من بين أعلى الأصوات في الكونغرس الأمريكي، حيث أعربوا عن أسفهم لقرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من معظم سوريا، والتي يرى الكثيرون أنها تتخلى عن القوات الكردية التي قاتلت لسنوات إلى جانب القوات الأمريكية أثناء قتالها مع مقاتلي تنظيم داعش.

وفي الرسالة، استشهد أعضاء مجلس الشيوخ بتقارير تفيد بأن القوات التركية تعمل خارج "منطقة آمنة" متفق عليها في شمال شرق سوريا، وأن القوات التركية أو المدعومة من تركيا تهاجم الأكراد السوريين بالقرب من تل تمر.

كما كتبوا في الرسالة "في عدة مناسبات، هدد الرئيس ترامب بـ" تدمير اقتصاد تركيا "في حالة انتهاك تركيا لالتزاماتها".

وقالوا "تمشيا مع هذا الموقف، نطلب من الإدارة اتخاذ تدابير سريعة لتطبيق اتفاقية 17 أكتوبر بعقوبات اقتصادية صارمة"، مضيفين أنها ستواصل السعي لإقرار مشروع قانون العقوبات في الكونغرس.

وتحقق الولايات المتحدة فيما إذا كانت تركيا قد انتهكت اتفاقيات مع واشنطن حول استخدام الأسلحة والمعدات التي قدمتها الولايات المتحدة، بما في ذلك ما إذا كانت أنقرة نقلت الأسلحة التي زودتها الولايات المتحدة بشكل غير صحيح إلى وكلاءها في سوريا، وهي مجموعات يقول بعض المسؤولين الأمريكيين إنها ربما ارتكبت جرائم حرب كجزء من التوغل الذي تقوده تركيا يستهدف حلفاء أمريكا الأكراد.

وقالت اللفتنانت كولونيل كارلا غليسون المتحدثة باسم البنتاغون لشبكة CNN: "وفقًا لاتفاقيات المراقبة الخاصة بالاستخدام النهائي، تحقق الولايات المتحدة دائمًا في مزاعم موثوقة".

كما صرح مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة CNN أن الحكومة الأمريكية تعتقد حاليًا أن الادعاءات بأن تركيا قد انتهكت اتفاقيات مراقبة الاستخدام النهائي "موثوق بها"، مما دفع إلى المراجعة.

وتأتي الأخبار في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور البيت الأبيض لحضور اجتماع رفيع المستوى عارضه العديد من أعضاء الكونغرس بسبب الهجوم التركي على الأكراد السوريين.

وقال ترامب على تويتر: "لقد تلقيت اتصالًا جيدًا مع رئيس تركيا ريتودوغان، لقد أبلغني أنهم أسروا العديد من مقاتلي داعش الذين أفيد أنهم فروا خلال النزاع - بمن فيهم زوجة وأخت القاتل الإرهابي البغدادي". بعد ظهر الأربعاء، مضيفًا أنهم "تحدثوا أيضًا عن حدودهم مع سوريا، والقضاء على الإرهاب، وإنهاء الأعمال العدائية مع الأكراد، والعديد من الموضوعات الأخرى.

Advertisements

وأضاف نتطلع إلى رؤية الرئيس أردوغان يوم الأربعاء القادم، 13 نوفمبر في البيت الأبيض".

وقوبل توغل تركيا لسوريا الذي يستهدف الحلفاء الأكراد الأميركيين في الحرب ضد داعش بمعارضة واسعة من الحزبين في الكونغرس ودفع العديد من المشرعين إلى تعليق إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى تركيا، كما فعلت العديد من الدول الأوروبية.

"خطاب من الحزبين من أعضاء مجلس الشيوخ"

قامت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الأمريكيين بقيادة السناتور ليندسي جراهام، وهو جمهوري من ساوث كارولينا، والسناتور كريس فان هولين، ديمقراطي من ماريلاند، بكتابة خطاب إلى وزير الخارجية مايك بومبيو يسألون فيه عما إذا كانت تركيا قد انتهكت شروط "وقف إطلاق النار" الذي تفاوضت عليه إدارة ترامب بين تركيا والأكراد السوريين في ضوء تقارير تفيد بأن القوات المدعومة من تركيا وسعت نطاق هجومها على سوريا.

وكتبوا "في عدة مناسبات، هدد الرئيس ترامب بـ" تدمير الاقتصاد التركي "في حالة انتهاك تركيا لالتزاماتها. وتمشيا مع هذا الموقف، نطلب من الإدارة اتخاذ تدابير سريعة لتطبيق اتفاق 17 أكتوبر بعقوبات اقتصادية صارمة.

وبدا مسؤولًا رفيع المستوى في وزارة الخارجية في وقت سابق من يوم الأربعاء يقلل من شأن الانتهاكات المحتملة، وقال للصحفيين، "ما زلنا في حيرة من حيث الشكوك، على عكس أي هجوم تركي كبير من شأنه أن يمثل بوضوح، اقتباس،" انتهاك "لالتفاهمات ".

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وفدًا أمريكيًا مشتركًا بين الوكالات برئاسة الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون سوريا والمبعوث الخاص للائتلاف العالمي لهزيمة داعش، السفير جيمس جيفري، سيتوجه إلى تركيا لحضور اجتماعات مع كبار المسؤولين الأتراك وأعضاء المعارضة السورية هذا الاسبوع.

وتزود الولايات المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية أخرى بمليارات الدولارات إلى دول في جميع أنحاء العالم، لكنها تتطلب من المتلقين توقيع اتفاقيات حول كيفية استخدام هذه المعدات والتي غالبًا ما تضع قيودًا على كيفية استخدامها وكذلك الحظر المفروض على استخدامها.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي آخر لشبكة CNN: "تعمل الولايات المتحدة لضمان استخدام معدات الدفاع الأمريكية الأصل بالطريقة المقصودة والمتسقة مع الاتفاقية أو التراخيص التي تم بموجبها نقل الأسلحة".

وأضاف المسؤول "يجب أن يوافق مستلمو مقالات الدفاع الأمريكية الأصل على إتاحة المواد اللازمة لمراقبة الاستخدام النهائي طوال عمر المعدات وقد لا يعيدون نقل المعدات إلى جهة خارجية دون الحصول على إذن من الولايات المتحدة أولًا".

كما أخبر المسؤولون الأمريكيون سي إن إن أنقرة أعطت ميليشياتها المدعومة من تركيا في سوريا كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات، بما في ذلك العربات المدرعة المجنزرة، والمعدات التي سمحت لهم بالتقدم بسرعة إلى سوريا والاستيلاء على أجزاء من طريق سريع استراتيجي يمتد من الشرق إلى الغرب، المنطقة التي يقول فيها مسؤولون أمريكيون إن القوات المدعومة من تركيا ربما ارتكبت جرائم حرب.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية للصحفيين عندما سئل عن الوكلاء المدعومين من تركيا "المشكلة هي أن الأشخاص الذين يقومون بالقتال هم هذه الميليشيات العربية غير المنضبطة"، مضيفًا أن العديد منهم "متطرفون نسبيًا".

وأضاف "وفقًا لجميع قواعد - كما نفهم الشؤون الدولية، إذا كان لديك قوة تدعمها وتزودها وتزودها بالدعم الجوي، وبصورة أساسية، تتولى القيادة والسيطرة بشكل فعال، وهذا هو وضع حكومة تركيا على وأضاف المسؤول أن هذه المنظمات التي تدعمها تركيا، تتحمل أنت على الأقل جزءًا من المسؤولية "عن أفعالها".

