كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري يعلن مقتل 11 مسلحا مواليا لتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل 11 مسلحا مواليا لتركيا أثناء تصدي قوات سوريا الديمقراطية لهجوم حاولت مليشيات تنفيذه في شمالي سوريا.

وأضاف المرصد أن مليشيات أردوغان هي من بادرت بالهجوم للسيطرة على قرية شركراك وصوامعها في محاولة لحصار المقاتلين الأكراد.

ووقعت اشتباكات في بلدة عين عيسى قرب الحدود السورية وهي قرية يوجد بها الأكراد بشكل كبير.

وأشار البنتاجون إلى أن الاشتباكات استمرت حتى فجر الخميس، وتزامنت مع قصف مكثف ومتبادل، بالإضافة لاستهداف طائرات مسيرة تركية لمحاور القتال.

وأكد أنه تم رصد استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لأنقرة من جهة أخرى، على محاور بريف بلدة عين عيسى شمال مدينة الرقة.

Advertisements

ووثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية بين طرفي القتال جراء القصف والاشتباكات في محور قرية شركراك بناحية عين عيسى خلال الـ24 ساعة الفائتة.

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الانسحاب متواصل من عين العرب في سوريا، منوهة بأن المهمة الأساسية للقوات الأمريكية هي هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت وزارة الدفاع، خلال تصريحاتها، مساء الخميس، أنه سيتم مواصلة العمل مع قوات سوريا الديمقراطية، ودعم حربهم ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر ناقش موضوع التظاهرات مع العراقيين، ونحن هناك بناء على دعوة الحكومة العراقية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن القادة العسكريين الأمريكيين لديهم حق الدفاع في مواجهة أي قوات تهدد حقول النفط في شمال شرق سوريا.

