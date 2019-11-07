كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البنتاجون": المهمة الأساسية للقوات الأمريكية في سوريا هزيمة "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الانسحاب متواصل من عين العرب في سوريا، منوهة بأن المهمة الأساسية للقوات الأمريكية هي هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت وزارة الدفاع، خلال تصريحاتها، مساء الخميس، أنه سيتم مواصلة العمل مع قوات سوريا الديمقراطية، ودعم حربهم ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر ناقش موضوع التظاهرات مع العراقيين، ونحن هناك بناء على دعوة الحكومة العراقية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن القادة العسكريين الأمريكيين لديهم حق الدفاع في مواجهة أي قوات تهدد حقول النفط في شمال شرق سوريا.