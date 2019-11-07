كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل أربعة متظاهرين من قبل القوات العراقية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا لرويترز قالت الشرطة ومصادر طبية إن قوات الأمن العراقية قتلت بالرصاص أربعة متظاهرين معارضين للحكومة على الأقل في وسط بغداد اليوم الخميس، لأن أسابيع من الاضطرابات المميتة لم تظهر أي علامات على تراجعها.

وقالوا إن 35 شخصًا آخرين أصيبوا في الاشتباكات بالقرب من جسر الشهداء، مع استمرار المظاهرات الجماهيرية لليوم الثالث عشر على التوالي مع الآلاف الذين يتجولون في مناطق وسط العاصمة.

وفي جنوب العراق، أحرق العشرات من المتظاهرين الإطارات وأغلقوا مدخل ميناء أم قصر، ومنعوا الشاحنات من نقل الواردات الغذائية الحيوية، بعد ساعات فقط من استئناف العمليات، على حد قول مسؤولي الميناء.

كما فشلت الحكومة العراقية في إيجاد مخرج من التحدي الأكبر والأكثر تعقيدًا لحكمها منذ سنوات. حطمت الاضطرابات الهدوء النسبي الذي أعقب هزيمة تنظيم جماعة داعش السنية المتطرفة في عام 2017.

كما أسفرت حملة القمع التي قامت بها السلطات ضد معظم المحتجين العزل عن مقتل أكثر من 250 شخصًا منذ اندلاع الاضطرابات في الأول من أكتوبر بسبب نقص الوظائف والبنية التحتية التي دمرتها عقود من الصراع والعقوبات والفساد.

ويلقي المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب العاطلين عن العمل، اللوم على النخبة السياسية التي حكمت العراق منذ الإطاحة بالديكتاتور صدام حسين في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، والمطالبة بإصلاح شامل للنظام السياسي.

وبدأت البلاد تشعر بالضيق المالي لأسابيع من الاضطرابات، التي بدأت في بغداد وانتشرت بسرعة إلى المدن الجنوبية.

ومن المرجح أن يتسبب توقف العمليات الجديد في ميناء أم قصر في الجنوب في تفاقم الخسائر المالية بعد يوم من إعلان الحكومة أن توقف العمليات هناك لمدة أسبوع تكلف أكثر من 6 مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه، قال مصدر بالبنك المركزي إن انقطاع الإنترنت المستمر الذي تفرضه الحكومة لمحاولة وقف الاضطرابات قد ضرب القطاع الخاص.

وقال المصدر إن البنوك الخاصة في العراق سجلت خسائر بنحو 16 مليون دولار في اليوم منذ أن تم إغلاق الإنترنت لأول مرة في بداية شهر أكتوبر.

وقال المصدر إن الخسائر الإجمالية التي تكبدتها البنوك الخاصة وشركات الهواتف المحمولة وخدمات تحويل الأموال والسياحة ومكاتب حجز شركات الطيران قد بلغت في المتوسط أكثر من 40 مليون دولار في اليوم، أي حوالي 1.5 مليار دولار للعراق في أكثر من شهر بقليل.

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كما استأنفت أم قصر العمليات لفترة قصيرة في وقت مبكر من يوم الخميس بعد أن قام معظم المحتجين بتطهير المنطقة، لكن مسؤولين من الميناء قالوا إن عشرات النشطاء وأقارب أحد المتظاهرين الذين قتلوا خلال أسابيع من العنف، عادوا بعد ذلك لسد البوابة الرئيسية.

وتتلقى أم قصر معظم الحبوب والزيوت النباتية والسكر التي يعتمد عليها العراق.

وقال مسؤولو النفط والامن ان العمليات استؤنفت اليوم الخميس في مصفاة نفط الناصرية القريبة حيث منع المتظاهرون صهاريج الوقود من الدخول أو المغادرة في اليوم السابق.

ويقول مسؤولون بوزارة النفط إن إنتاج وصادرات النفط لم يتأثر بشكل كبير بالاضطرابات.

ولكن توقف صهاريج الوقود التي تنقل الوقود من مصفاة الناصرية إلى محطات الوقود الإقليمية تسبب في نقص الوقود عبر محافظة ذي قار جنوب العراق.

وقال مسؤولو النفط ان المصفاة كانت تنتج مؤخرا نحو نصف طاقتها.

كما عاد الإنترنت لفترة وجيزة في معظم أنحاء العراق يوم الخميس ولكنه خرج مرة أخرى بعد الساعة الواحدة بعد الظهر.

وفرضت السلطات قيودًا شديدة على الوصول إلى الإنترنت خلال الاحتجاجات.

وتقول الحكومة إنها تسن إصلاحات لكنها لم تقدم شيئًا من شأنه إرضاء معظم المحتجين.

كما يقول الكثير من العراقيين إن التأييد للفقراء والمزيد من فرص العمل للخريجين والتعهدات بمعاقبة حفنة من المسؤولين الفاسدين جاء متأخرًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين يطالبون بإصلاح مؤسسات الدولة وعملية انتخابية معيبة ونظام حكم أدى إلى تغذية الفساد المستشري.

