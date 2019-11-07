كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في قضية مشتركة مع الولايات المتحدة .. الصين تسجن تسعة من مهربي الفنتانيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا لرويترز قضت محكمة صينية، اليوم الخميس، بسجن تسعة أشخاص، تلقى أحدهم عقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ، بتهمة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، في أول قضية من هذا القبيل عملت الدولتان معًا.

وواجهت الصين انتقادات أمريكية لعدم بذلها ما يكفي لمنع تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وأصبحت القضية مزعجة أخرى في العلاقات الثنائية، التي توترت بالفعل بسبب الحرب التجارية المميتة التي يعمل الاثنان الآن على إنهاؤها.

كما يأتي الإعلان المشترك عن الإجراء الناجح ضد المهربين، أمام مجموعة من المراسلين الصينيين والأجانب بدعوة من الحكومة الصينية، حيث من المتوقع أن يقترب البلدان من توقيع اتفاق تجاري مؤقت.

كما يعتبر الفنتانيل هو مادة أفيونية اصطناعية شديدة الإدمان، أقوى 50 مرة من الهيروين.

وغالبًا ما يستخدم لصنع المخدرات المزيفة بسبب سعرها الرخيص نسبيًا، ولعب دورًا رئيسيًا متزايدًا في أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.

وصرح يو هاى بين، المسئول البارز باللجنة الوطنية الصينية لمكافحة المخدرات، للصحفيين فى مدينة شينغتاى الشمالية، حيث تم سماع الدعوى القضائية، أن سلطات تطبيق القانون الصينية والأمريكية عملت معا لكسر الحلبة.

واتهم أعضاء بتهريب الفنتانيل وغيرها من المواد الأفيونية إلى الولايات المتحدة عن طريق البريد.

كما نشأت القضية في عام 2017 من مكتب وزارة الأمن الوطني في نيو أورليانز، والتي تصرفت بناءً على معلومات من مخبر قدم معلومات الاتصال لبائع صيني باستخدام اسم مستعار "ديانا"، كما صرح أوستن مور، الملحق الإقليمي لدى الوزارة للصحفيين..

وقال يو إن أحد الأشخاص الذين حكمت عليهم المحكمة حكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ - وهو ما يخفف من حيث الممارسة في العادة إلى السجن مدى الحياة - وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة.

وقال إن القضية يجب ألا تكون مرتبطة بالسياسة أو الحرب التجارية، وأن توقيت الحكم كان نتيجة العملية القانونية.

وقال ان هناك حالتين اخريين من الفنتانيل جارية.

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وقال "لا ينبغي أن يرتبط هذا بالتجارة أو بالمسائل الأخرى المتعلقة بالسياسة، لأنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من حياة الإنسان".

وقال جيم كارول، رئيس مكتب البيت الأبيض للسياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، إن عمليات الاعتقال كانت "خطوة إيجابية".

وقالت كارول في بيان "نتطلع إلى مزيد من التعاون لوقف تدفق هذه المواد الفتاكة إلى الولايات المتحدة".

كما تم تسجيل أكثر من 28000 حالة وفاة بسبب الجرعة الزائدة من المواد الأفيونية الاصطناعية، معظمها من المواد المرتبطة بالفنتانيل، في الولايات المتحدة في عام 2017، طبقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

وأشار المسؤولون عن تطبيق قوانين المخدرات في الولايات المتحدة إلى الصين كمصدر للكثير من مادة الفنتانيل والإمدادات ذات الصلة.

وتنفي الصين أن معظم الفنتانيل غير الشرعي الذي يدخل الولايات المتحدة ينشأ في الصين، وتقول إنه يتعين على الولايات المتحدة فعل المزيد لتقليل الطلب.

وقال يو إن مسألة الفنتانيل ليست شيئًا يمكن لأي دولة حلها.

وأضاف يو "إذا كان الطلب غير القانوني لا يمكن خفضه بشكل فعال، فمن الصعب للغاية معالجة مسألة الفنتانيل بشكل أساسي".

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ بعدم الوفاء بوعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفنتانيل ونظائرها.

وقال يو إن الصين ترغب في العمل مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية وجميع الزملاء الدوليين الآخرين لمحاربة المخدرات و"الاستمرار في المساهمة بحكمة الصين وقوتها في الإدارة العالمية للمخدرات".

