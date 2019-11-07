كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة: احتجاز ايران لمفتشة نووية "استفزاز مهين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعرب الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة اليوم عن قلقهما ازاء احتجاز ايران مفتشة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسبوع الماضى، حيث وصفها المبعوث الامريكى للوكالة بانها "استفزاز مهين " يجب ان يكون له عواقب.

ذكرت رويترز لأول مرة يوم الأربعاء أن إيران احتجزت المفتشة واستولت على وثائق سفرها فيما يبدو أول حادث من نوعه منذ توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى في عام 2015.

أكدت إيران أنها منعت المفتشة من الوصول إلى المنشأه الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز. وأبلغ مبعوثها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين أنها كانت نتيجة اختباراتها الإيجابية بحثًا عن آثار المتفجرات.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الوكالة جاكي ولكوت في بيان هنا في اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة ان "احتجاز مفتشة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران استفزاز مهين."

واضافت "يجب على جميع أعضاء مجلس الإدارة أن يوضحوا الآن أن هذه الإجراءات غير مقبولة على الإطلاق، ولن يتم التسامح معها، ويجب أن تكون لها عواقب".

واوضح الاتحاد الأوروبي إنه "قلق للغاية" لما حدث. كما افاد سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المفتشة عادت إلى الوطن وأن طهران طلبت إزالتها من قائمة المفتشين المعينين. ورفضت الوكالة التعليق.

Advertisements

وقال بيان للاتحاد الأوروبي "نحن نتفهم أن الحادث تم حله وندعو إيران إلى ضمان عدم وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل".

ودعا القائم بأعمال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا، الذي سيخلفه الأرجنتيني رافائيل غروسي الشهر المقبل، اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس لمناقشة الحادث وإخفاق إيران في تقديم تفسير مقنع لآثار اليورانيوم الموجودة في موقع في طهران.

أخبر فيروتا إيران في سبتمبر أن "الوقت جوهري" في معالجة أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كيفية العثور على آثار العينات المأخوذة في فبراير غير المعلن عنها في الموقع، والتي قالت إيران إنها منشأة لتنظيف السجاد.

دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شرح آثار اليورانيوم التي تمت معالجتها ولكن لم يتم تخصيبها. قال مسؤول أمريكي إن هناك أيضًا علامات على "أنشطة تتفق مع التعقيم" من جانب إيران هناك.

كان الوقت جوهريًا في سبتمبر ؛ وقالت وولكوت المبعوثة الأمريكية في بيانها: "لقد حان الوقت الآن".

