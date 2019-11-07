كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق الصين والولايات المتحدة على إلغاء بعض الرسوم الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث بإسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، بضرورة أن يتبادل الصين والولايات المتحدة إلغاء بعض الرسوم الجمركية، من أجل الوصول إلى المرحلة الواحد من اتفاق التجارة.

وأضاف "فنغ"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، أن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أي اتفاق.

وقال قاو للصحفيين إن نسبة الرسوم الملغاة يتعين أن تكون متماثلة مع ضرورة التفاوض بشأن حجم الرسوم التي ستلغى.

وأضاف: "بدأت الحرب التجارية بالرسوم وينبغي أن تنتهي بإلغائها".

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ولم يذكر إطارا زمنيا لذلك.

وسبق أن صرح مصدر لـ "رويترز" بأن المفاوضين الصينيين يريدون من الولايات المتحدة أن تلغي رسوما بنسبة 15% على سلع صينية قيمتها نحو 125 مليار دولار بدأ سريانها منذ أول سبتمبر، ويريدون أيضا إلغاء رسوم جمركية مفروضة في وقت سابق على واردات تشمل الآلات وأشباه الموصلات والأثاث قيمتها نحو 250 مليار دولار.

وقال مصدر مطلع على موقف الصين التفاوضي إن بكين تضغط على واشنطن لإلغاء جميع الرسوم في أقرب وقت ممكن.

وقد يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفاقا خلال الشهر الجاري في موقع لم يتحدد بعد.