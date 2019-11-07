كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تغذي أجهزة الطرد المركزي وتستأنف تخصيب اليورانيوم في فوردو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما تحظر الاتفاقية إنتاج المواد النووية في فودرو، وهو موقع شديد الحساسية أختبأته إيران من مفتشي الأمم المتحدة لعدم انتشار الأسلحة النووية حتى تعرضها في عام 2009.
ولكن مع دخول غاز المواد الوسيطة إلى الطرد المركزي، تم بناء المنشأة داخل جبل لتحمل أي غارات جوية، سينتقل من الحالة المسموح بها لمحطة الأبحاث إلى موقع نووي نشط.
وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية "بعد كل الاستعدادات الناجحة، بدأ حقن غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، اليوم، في فوردو، العملية برمتها أشرف عليها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة".
كما تخلت إيران تدريجيًا عن التزاماتها بالصفقة، والتي بموجبها قيدت برنامج التخصيب مقابل إزالة معظم العقوبات الدولية، منذ أن تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق العام الماضي.
وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم الاتحاد الاوربي للتلفزيون الحكومي: "العملية ستستغرق بضع ساعات حتى تستقر وبحلول يوم السبت القادم عندما يزور مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع مرة أخرى، مستوى التخصيب 4.5 في المئة سيكون قد تحقق".
وسيكون تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المنخفض من النقاء الانشطاري مناسبًا على نطاق واسع لتوليد الكهرباء المدنية، مطلوب تسعين في المائة نقاء وقود القنابل النووية.
كما أنسحبت الولايات المتحدة من الصفقة في مايو 2018، ووصفتها بأنها معيبة لصالح إيران، وأعادت فرض العقوبات على إيران بهدف شل اقتصادها القائم على النفط.
وأدانت واشنطن إعادة تنشيط إيران للتخصيب في فوردو، وحثت الدول على زيادة الضغط على طهران.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "توسيع إيران للأنشطة الحساسة للانتشار النووي، يثير مخاوف من أن إيران تضع نفسها أمام خيار الاختراق النووي السريع".
الأسلحة النووية
وأضاف بومبيو في بيان "إيران واستمرار الاستفزازات النووية العديدة تتطلب مثل هذا العمل.
وإن أكبر عقبة أمام بناء سلاح نووي هي تخزين ما يكفي من المواد الانشطارية - اليورانيوم العالي التخصيب أو البلوتونيوم - في صميم القنبلة.
كما كان الهدف المركزي لصفقة 2015 هو تمديد الوقت، الذي ستحتاج فيه إيران إلى القيام بذلك، إذا اختارت ذلك، إلى سنة من حوالي 2 إلى 3 أشهر.
وبموجب إتفاقية 2018، وافقت إيران على تحويل فودرو إلى "مركز للفيزياء والتكنولوجيا"، حيث يتم استخدام 1044 جهاز للطرد المركزي لأغراض أخرى غير التخصيب، مثل إنتاج نظائر مستقرة، لها مجموعة متنوعة من الاستخدامات المدنية.
كما قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجديد وتشديد العقوبات على إيران، مما قلص صادرات البلاد من النفط الخام الحيوية اقتصاديًا بأكثر من 80٪.
وإن تحرك إيران في فودرو سيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأطراف الأخرى في الصفقة، بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، لمنع انهيارها النهائي.
وخلال حديثه في مؤتمر صحفي في نهاية زيارة للصين، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطوة الأخيرة لإيران بأنها "جادة" وقال إنه سيتحدث مع ترامب والإيرانيين في الأيام المقبلة.
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، المهندس المشارك لاتفاقية 2015، أن خروقات طهران ستكون قابلة للعكس إذا ألغت واشنطن العقوبات وعادت إليها.
واستجابةً لسياسة "أقصى قدر من الضغط"، التي تتبعها واشنطن، تجاوزت إيران القيود المفروضة على الصفقة خطوة بخطوة، بما في ذلك عن طريق كسر كل من غطاءها على اليورانيوم المخصب المخزن وعلى مستوى التخصيب الانشطاري، البالغ 3.7٪.
وقالت إيران: يوم الاثنين الماضي، إنها تعمل على تطوير أجهزة طرد مركزي متطورة قادرة على تكرير اليورانيوم بشكل أسرع بكثير من "IR1s"، التي يرى العديد من الخبراء أنها قديمة وقابلة للانهيار.
وبشكل منفصل اليوم الخميس، أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما بشأن احتجاز إيران لفترة قصيرة لمفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسبوع الماضي.