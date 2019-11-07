كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تغذي أجهزة الطرد المركزي وتستأنف تخصيب اليورانيوم في فوردو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إيران، اليوم الخميس، إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو النووية التابعة لها تحت الأرض، بعيداً عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية لعام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه.

كما تحظر الاتفاقية إنتاج المواد النووية في فودرو، وهو موقع شديد الحساسية أختبأته إيران من مفتشي الأمم المتحدة لعدم انتشار الأسلحة النووية حتى تعرضها في عام 2009.

ولكن مع دخول غاز المواد الوسيطة إلى الطرد المركزي، تم بناء المنشأة داخل جبل لتحمل أي غارات جوية، سينتقل من الحالة المسموح بها لمحطة الأبحاث إلى موقع نووي نشط.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية "بعد كل الاستعدادات الناجحة، بدأ حقن غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، اليوم، في فوردو، العملية برمتها أشرف عليها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة".

كما تخلت إيران تدريجيًا عن التزاماتها بالصفقة، والتي بموجبها قيدت برنامج التخصيب مقابل إزالة معظم العقوبات الدولية، منذ أن تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق العام الماضي.

وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم الاتحاد الاوربي للتلفزيون الحكومي: "العملية ستستغرق بضع ساعات حتى تستقر وبحلول يوم السبت القادم عندما يزور مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع مرة أخرى، مستوى التخصيب 4.5 في المئة سيكون قد تحقق".

وسيكون تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المنخفض من النقاء الانشطاري مناسبًا على نطاق واسع لتوليد الكهرباء المدنية، مطلوب تسعين في المائة نقاء وقود القنابل النووية.

كما أنسحبت الولايات المتحدة من الصفقة في مايو 2018، ووصفتها بأنها معيبة لصالح إيران، وأعادت فرض العقوبات على إيران بهدف شل اقتصادها القائم على النفط.

وأدانت واشنطن إعادة تنشيط إيران للتخصيب في فوردو، وحثت الدول على زيادة الضغط على طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "توسيع إيران للأنشطة الحساسة للانتشار النووي، يثير مخاوف من أن إيران تضع نفسها أمام خيار الاختراق النووي السريع".

الأسلحة النووية

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