هتك عرض قاصر.. استئنافية طنجة تدين “راموس” بـ8 سنوات سجنا نافذا وتعويض درهم رمزي

قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بمدينة طنجة بالحكم على البيدوفيل الإسباني راموس فيليكس بـ8 سنوات سجنا نافذا، بتهمة التغرير بقاصر وهتك عرضه، وتعويض درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر يونيو الماضي، عندما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع الاسباني “راموس فيليكس” البالغ من العمر 39 عاما، بعدما وجه له نزيل سابق بإحدى المؤسسات الخيرية المتواجدة بمنطقة البساتين، البالغ من العمر 20 عاما، اتهامات بالتغرير به، وهتك عرضه في الفترة الممتدة مابين 2014 إلى 2017، عندما كان قاصر لا يتجاوز عمره 15 عاما.

وكشف الضحية أنه تعرض للإغتصاب على مدى سنتين من قبل الاسباني راموس، مشيرا أن المتهم كان يقوم بالوساطة بين أجانب، وقصر بذات الخيرية، من أجل استغلالهم جنسيا تحت لافتة “الحفلات الخيرية”.

وسبق لراموس أن توبع في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على شخصين أحدهما مغربي، والآخر فرنسي بعدما اتهماه بتعريضهما للنصب، بعدما طلب منهما مساهمات مالية في جمعية ذات طابع اجتماعي، وسلمهما شهادات تقديرية، اتضح لهما، لاحقا، أنها مزيفة، حيث تمت إدانته المحكمة الابتدائية بـ3 أشهر حبسا نافذا.