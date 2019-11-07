برشلونة تابع مباراة ليفركوزن وأتليتيكو مدريد لمتابعة هذا النجم الصاعد

يراقب برشلونة عن كثب أحد المواهب الألمانية الصاعدة، من أجل إبرام صفقة قوية، الصيف المقبل، وفقًا لتقرير صحفي كتالوني.
فقد ذكرت صحيفة (سبورت)، اليوم الخميس، أن كشافين من برشلونة، حضروا الليلة الماضية مباراة باير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد، في دوري أبطال أوروبا، لمشاهدة كاي هافيرتز، لاعب وسط ممثل البوندسليغا، البالغ عمره 20 عاما.
وأبرزت الصحيفة أن برشلونة، يدرك أن ضم الدولي الألماني هافيرتز لن يكون سهلا، لا سيما أنه على رادار بايرن ميونخ وكذلك مانشستر يونايتد.
لكن في كل الأحوال، أبلغت إدارة البارسا اللاعب الشاب، بأن مكانه موجود في قلعة “كامب نو”.
ويعد هافيرتز أكثر لاعب ألماني بارز في الأعوام الأخيرة، خاصةً أنه يستطيع اللعب في مركز الوسط المهاجم، على اليسار واليمين.
ووفقا لـ(سبورت)، قد يصل سعر هافيرتز المبدئي إلى حوالي 100 مليون يورو، لأن هناك أندية أخرى مستعدة لدفع هذا الثمن.
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