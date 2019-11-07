لمجرد يحكي عن صداقته بالراحل هيثم زكي: زارني في باريس

كشف الفنان سعد لمجرد، صباح اليوم الخميس، أن الممثل المصري الراحل، هيثم زكي، كانت تربطه به علاقة صداقة، وزاره في باريس قبل مدة وجيزة من رحيله.

وشارك لمجرد صورة لهيثم زكي ابن النجم المصري أحمد زكي، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، كاشفا تفاصيل صداقته به، وزيارته له قبل مدة وجيزة.

وقال لمجرد عن الراحل هيثم زكي: “تعرفت على هذا الإنسان الطيب الخلوق الفنان في مدة وجيزة، شرفني في بيتي في باريس، وأخبرني عن أعماله المستقبلية وتكلمنا كثيرا عن أبيه الأستاذ الكبير أحمد زكي، ووصف لي مدى فخره واعتزازه بأبيه رحمه الله ثم تبادلنا أفكارا كثيرة، وغنينا سوية”.

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وأضاف لمجرد حول تفاصيل زيارة هيثم زكي له: “وبكل تواضع أدى لي شخصيات متعددة ببراعته في التمثيل، باختصار شعرت كأني أعرف هيثم من مدة طويلة وبالتأكيد كنت أريد لقياه مرات أخرى لكن قدر الله ما شاء و هو الآن عند المولى سبحانه و تعالى “.

وختم لمجرد تدوينته ، وقال: “أتقدم بأحر التعازي لأهل هيثم وللشعب المصري ، رحم الله هذه الروح الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يذكر أن هيثم زكي رحل عن عمر لم يتجاوز 35 سنة، إذ توفي في منزله، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.