مساعد وزير الدفاع الأمريكي: نشكر السعودية والإمارات والبحرين على مشاركتهم في مبادرة حماية حرية...

أشاد مساعد وزير الدفاع الأمريكي جوناثان هوفمان بجهود الإمارات والسعودية والبحرين في مبادرة حماية حرية الملاحة بمياه الخليج.

وقال هوفمان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب مدير هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مايك ميلي، الخميس،: "نشكر السعودية والإمارات والبحرين على مشاركتهم في مبادرة حماية حرية الملاحة في مياه الخليج".

وبدأ التحالف العسكري البحري ،الذي تقوده الولايات المتحدة من البحرين، الخميس، رسميا مهمته المتمثلة في حماية الملاحة في الخليج من اعتداءات تعرضت لها سفن واتُهمت إيران بالوقوف خلفها.

وبعد ترقب دام لأشهر منذ الإعلان عن الفكرة في يونيو/حزيران الماضي، ولد "التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية"، بعضوية 6 دول بجانب الولايات المتحدة، هي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا.

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وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مايو/أيار الماضي، حين شدّدت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني.

وحول مصير التحالف بين واشنطن وقوات سوريا الديمقراطية ( قسد) في محاربة داعش، عقب الانسحاب الأمريكي من شمالي سوريا، أوضح هوفمان:" سنواصل دعم قوات سوريا الديمقراطية في سبيل القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بشكل كامل".

وتابع :" وجودنا في سوريا الآن بهدف ضمان عدم عودة إرهابيي داعش للمناطق التي كانوا يسيطرون عليها".

ومن جانبه، أكد نائب مدير هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مايك ميلي: انسحاب قواتنا من مدينة عين العرب في سوريا لم يكتمل بعد، وهدفنا في سوريا مستمر، وهو القضاء على تنظيم داعش، وحماية حقول النفط.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اعتزامها تعزيز وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا، من أجل منع إرهابيي تنظيم "داعش" من الوصول إلى حقول النفط.

يأتي القرار الأمريكي بعد إعلان الرئيس ترامب انسحاب قوات بلاده من الشمال السوري، وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال في وقت سابق إنه من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا، التي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غربي العراق.