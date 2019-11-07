صحيفة يهودية بارزة في بريطانيا تحث الناخبين على عدم دعم جيريمي كوربين

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زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين

حثت صحيفة يهودية بارزة في بريطانيا، الناخبين على عدم دعم حزب العمال المعارض الرئيسي، في الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل، حيث وصفت زعيمه اليساري جيريمي كوربين بأنه "معاد للسامية".

وكتبت صحيفة "جويش كرونيكل" في تغريدة لها على موقع "تويتر" اليوم الخميس، "ها هي صفحتنا الاولى هذا الاسبوع - ليست موجهة إلى قرائنا المعتادين، بل لمواطنينا البريطانيين"، وأرفقت بالتغريدة صورة لعددها الاسبوعي المقرر صدوره غدا الجمعة."

يذكر أن كوربين ينفى - منذ انتخابه زعيما لحزب العمال في عام 2015 - مزاعم متكررة بأنه قد سمح بتفاقم معاداة السامية في الحزب، وقد دعم حزب العمال بقوة القضايا الفلسطينية، وانتقد الحكومة الإسرائيلية لعقود.

واتهمت الصحيفة كوربين بأن له "آراء عنصرية"، وبأنه سبب إشاعة "الخوف العميق بين أقلية عرقية".

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وقالت إن كوربين: "وصف منظمات مثل (الحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس... بأنها /صديقة/ له".

وأضافت أن "التقاعس شبه التام للسيد كوربين وبقية قيادة حزب العمال في التعامل مع معاداة السامية في الحزب، قد جرّأتهم وشجعت الآخرين".

من ناحية أخرى، اتهم الحاخام هوارد كوبر المقيم في لندن، حاخاما آخر كان قد دعا في وقت سابق الناخبين إلى رفض كوربين، بـ "تجاوز الخط الأحمر في المبادئ التوجيهية المهنية والأخلاقية للممارسة الحاخامية بالمملكة المتحدة".