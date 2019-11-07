إيران تتصدر أكثر 5 أخطار تواجه العالم

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فيما تزايدت مناطق الصراع والتوتر في مختلف بقاع العالم حرص مركز العمل الوقائي (CPA) على مساعدة صانعي السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية على وضع استراتيجيات عملية لتخفيف حدة النزاع المسلح في شتى أنحاء المعمورة، وخاصة في الأماكن التي تشكل خطرا أكبر على المصالح الأمريكية.

أفرد موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية تقريرا مفصلا عن أبرز النزاعات والأخطار في العالم، نقلا عن مركز العمل الوقائي، مع عدد من التحليلات السياسية التي تشرح كل صراع، لافتا إلى وجود ثلاثة أنواع من التأثيرات في العالم، حيث صنف كل واحد وفق آثاره الخطيرة.

نستعرض في الجزء الأول الصراعات المصنفة على أنها ذات تأثير «حرج»، والذي يهدد بشكل مباشر أمريكا وحلفاءها، ويرجح أن يؤدي إلى تدخل عسكري، أو يهدد بتزويد الولايات المتحدة بالموارد الاستراتيجية المهمة، وتندرج أسفلها 5 تهديدات.

1 مواجهة إيران

المنطقة: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التأثير على المصالح الأمريكية: حرج

حالة الصراع: تدهور

نوع الصراع: النزاعات بين الدول

21 مليون برميل يوميا من النفط عبرت مضيق هرمز في عام 2018

4.5 % مستوى تخصيب اليورانيوم وصلت إيران في يوليو 2019

37.2 % معدل التضخم في إيران 2019، متوسط ​​أسعار المستهلك

التطورات الأخيرة

منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في مايو 2018، زادت التوترات مع إيران، وفي الوقت الذي تتبع فيه إدارة دونالد ترمب استراتيجية الضغط الأقصى لجلب طهران إلى طاولة المفاوضات، بدأت تتعارض مع قيود الاتفاقية النووية الشاملة على برنامجها النووي.

في أعقاب الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء ببغداد بالعراق والذي ألقى مسؤولو الدفاع الأمريكيون باللوم فيه على إيران وإطلاق صور صواريخ على زوارق الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي، والتي أشار إليها مسؤولو المخابرات الأمريكية كعلامات على تهديد إيراني متزايد في مايو 2019، تم إجلاء موظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئة من العراق.

خلال الشهر التالي تعرضت ست ناقلات نفط في مضيق هرمز أو بالقرب منه للهجوم، وهو ما ألقى مسؤولون حكوميون أمريكيون باللوم فيه على إيران، ونشرت الولايات المتحدة 2500 جندي إضافي في الشرق الأوسط، يقابل تصاعد التوتر العسكري الخطاب العدائي المتزايد من المسؤولين الحكوميين.

بلغت التوترات ذروتها في أواخر يونيو 2019 بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار من طراز هوك في مضيق هرمز، ردا على ذلك، وافق الرئيس ترمب، وألغى سريعا - ضربة انتقامية، وبدلا من ذلك أمر بشن هجوم الكتروني على الحرس الثوري الإيراني وأنظمة الصواريخ الإيرانية وفرض عقوبات جديدة على المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وكبار القادة العسكريين الإيرانيين.

أطلع وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولون آخرون في الحكومة الأمريكية الكونجرس على علاقات إيران مع القاعدة، مما أثار مخاوف من قيادة الكونجرس بأن الرئيس ترمب سيوافق على الحرب مع إيران من خلال الإشارة إلى تفويض عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية، الذي يمنح الرئيس سلطة لاستهداف القاعدة والدول الداعمة للجماعة.

في 1 يوليو 2019، تجاوزت إيران سقف الاتفاقية النووية الشاملة لمخزونات اليورانيوم، وفي وقت لاحق من يوليو، أسقطت الولايات المتحدة طائرة إيرانية بدون طيار في مضيق هرمز بعد أن اقتربت من طائرة تابعة للبحرية الأمريكية.

2 الحرب في أفغانستان

المنطقة: آسيا

التأثير على المصالح الأمريكية: حرج

حالة الصراع: تدهور

نوع الصراع: حرب أهلية

12000 عدد القوات الأمريكية المتبقية

17148 عدد قوات الناتو المتبقية

18.8 مليار دولار كمية المساعدات الخارجية الأمريكية المشتتة

التطورات الأخيرة

شارك ممثلون عن حكومة الولايات المتحدة وحركة طالبان في سلسلة من المفاوضات المباشرة طوال 2019.

وفي يناير 2019، وبعد أسبوع من المحادثات مع ممثلي طالبان في قطر، أعلن الممثل الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد أن مسؤولين من الولايات المتحدة وحركة طالبان قد وافقوا على ذلك من حيث المبدأ إلى إطار لمفاوضات السلام.

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بموجب هذا الإطار، أفادت التقارير أن حركة طالبان وافقت على منع استخدام أراضي أفغانستان للإرهاب في مقابل انسحاب القوات الأمريكية، من بين تنازلات أخرى.

استمر العنف في جميع أنحاء أفغانستان عام 2019، حيث تواصل طالبان تحقيق مكاسب إقليمية واستهداف قواعد وقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، كما نفذوا هجمات كبيرة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كابول.

وخلال العام الماضي، استمرت ولاية خراسان، في التوسع والحفاظ على وجودها في العديد من المحافظات الشرقية في أفغانستان. وتواصل شن هجمات كبيرة في كابول، وهو مسؤول عن زيادة الهجمات الانتحارية التي تستهدف المدنيين.

3 النزاعات في بحر الصين الجنوبي

المنطقة: آسيا

التأثير على المصالح الأمريكية: حرج

حالة الصراع: تدهور

نوع الصراع: النزاع الإقليمي

3.37 تريليونات إجمالي التجارة التي تمر عبر بحر الصين الجنوبي في 2016

40 % نسبة تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية التي تمر عبر بحر الصين الجنوبي في 2017

3200 فدان من الأراضي الجديدة التي أنشأتها الصين في جزر سبراتلي منذ 2013

خفت التوترات بين الصين والفلبين وفيتنام مؤخرا حتى مع زيادة الصين في نشاطها العسكري في بحر الصين الجنوبي من خلال إجراء سلسلة من المناورات البحرية والتدريبات في مارس وأبريل 2018. وفي الوقت نفسه، تواصل الصين بناء المواقع العسكرية والصناعية الأمامية، وفي الجزر الاصطناعية التي بنيت في المياه المتنازع عليها.

كثفت الولايات المتحدة نشاطها العسكري ووجودها البحري في المنطقة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حرية الملاحة في يناير ومارس 2018. وفي خطاب ألقاه خلال زيارة قام بها في نوفمبر 2017 إلى جنوب شرق آسيا، الرئيس دونالد، أكد ترمب على أهمية هذه العمليات، وضمان الوصول الحر والمفتوح إلى بحر الصين الجنوبي.

4 التوترات في بحر الصين الشرقي

المنطقة: آسيا

التأثير على المصالح الأمريكية: حرج

حالة الصراع: غير متغيرة

نوع الصراع: النزاع الإقليمي

81000 ميل مربع إجمالي مساحة الحدود البحرية المتنازع عليها

8 عدد الجزر المتنازع عليها

200 مليون برميل تقدير احتياطيات النفط في بحر الصين الشرقي

التطورات الأخيرة

تستمر التوترات بين الصين واليابان حول جزر سينكاكو /‏‏ دياويو المتنازع عليها في الازدياد حيث يحسن البلدان قدراتهما العسكرية، وخاصة أنظمة الرادار والصواريخ في المنطقة. لتجنب المصادمات العرضية في الجو والبحر، أعلنت الصين واليابان عن خط ساخن جديد للاتصال بالأزمات في يونيو 2018.

ومع ذلك، على الرغم من أن وزارة الدفاع اليابانية ذكرت أن عدد المرات التي اضطر الجيش الياباني فيها إلى التدافع على الطائرات ردا على الغارات الجوية الصينية انخفض 41 % عام 2017، زاد هذا العدد في 2018 وهو في طريقه لمواصلة الزيادة في 2019 . في الآونة الأخيرة، أقامت اليابان قواعد عسكرية جديدة في الجزر القريبة، بزعم مراقبة مضيقي مياكو وتوكارا ومنع الصين من مواصلة تطوير قدراتها العسكرية في المنطقة.

5 أزمة كوريا الشمالية

المنطقة: آسيا

التأثير على المصالح الأمريكية: حرج

حالة الصراع: تدهور

نوع الصراع: النزاعات بين الدول

10- 20 العدد المقدر للأسلحة النووية

23 الصواريخ التي جرى اختبارها في عام 2017

25884 عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية

التطورات الأخيرة

في أوائل عام 2018، بدأت كوريا الشمالية والجنوبية في تقارب دبلوماسي، وحضر مسؤولون من كوريا الشمالية حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية.

وفي 27 أبريل، أي بعد أسبوع من إعلان أن كوريا الشمالية تجمد اختبار الأسلحة والصواريخ، وتقدم الزعيم الأعلى لكوريا الشمالية كيم جونغ أون عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية لحضور قمة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن.

وقع الزعماء بيانا مشتركا تعهدوا فيه بالعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ووضع حد رسمي للحرب بين البلدين.

كان هناك أيضا تغيير ملحوظ في سياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية، ففي يونيو 2018، التقى الرئيس دونالد ترمب وكيم جونغ أون في سنغافورة وأصدروا بيانا مشتركا حول نزع السلاح النووي، والتقى القادة مرة أخرى في فيتنام في أواخر فبراير 2019، لكنهم أنهوا القمة في وقت مبكر دون التوصل إلى اتفاق أو إعلان.