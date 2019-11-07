السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القاهرة منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، الدكتور محمد العيسى، وتسلمه نيابة عنه وكيل رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد المجدوعي. وأكد الرئيس المصري في كلمته خلال الاحتفالية أن التطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية لن تثني مصر عن المضي في طريقها نحو المستقبل الأفضل عبر الوحدة والتماسك بين الشعب المصري.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يمنح وسام العلوم لأمين رابطة العالم الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.