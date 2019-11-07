مسيرات طلابية حاشدة تدعم الحراك الشعبي اللبناني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بيروت

تواصلت المسيرات الطلابية التي تضم المئات من طلاب الجامعات والمدارس في مختلف المناطق اللبنانية دعما لمطالب الحراك الشعبي بتشكيل حكومة جديدة ومحاكمة الفاسدين لليوم الثاني، فيما استمرت المظاهرات اللبنانية لليوم الـ22.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن مسيرة طلابية جابت طرقات منطقة الأشرفية إلى ساحة ساسين في بيروت، حيث رفع الطلاب الأعلام اللبنانية وسط تعاطف واضح من المواطنين العالقين في سياراتهم أو الذين احتشدوا على جوانب الطرقات لمشاهدة المسيرة وهم يصفقون للتلامذة في تعبير منهم على دعم مطالبهم.

كما تجمع عدد من طلاب الصفوف الثانوية من جميع المدارس القريبة من منطقة ضبيه في قضاء المتن في محافظة جبل لبنان للانطلاق بالباصات تمهيدا للتوجه إلى شركة كهرباء لبنان ذوق مصبح للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية والمطالبة بحقوقهم.

واعتصم طلاب المدارس والأهالي في منطقة المتن الأعلى بجبل لبنان أمام المصارف في المنطقة ومنعوا دخول المواطنين إليها، كذلك اعتصم عدد آخر أمام مركز مؤسسة «أوجيرو» للاتصالات، وكذلك أمام الإدارات الرسمية، حيث منع الموظفون والمواطنون من الدخول إليها.