موغيريني: الإفراط في استخدام القوة ضد متظاهري العراق أمر مرفوض

أكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني أن "استخدام القوة المفرط ضد المتظاهرين في العراق، أمر غير مقبول"، مشيرةً إلى انه "يجب احترام الحقوق الأساسية للشعب العراقي في التجمع وتقديم مطالبه إلى السلطات وفقا لدستور البلاد".
ولفتت إلى أن "الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين أمر مؤسف والأنباء عن هجمات مسلحين على المتظاهرين، تقوض حق التجمع السلمي والتعبير عن المطالب المشروعة"، مشيرةً إلى انه "على الرغم من الدعوات المتكررة لضبط النفس، وقعت ضحايا بشرية جديدة، وهناك عدد كبير من الجرحى، ولوحظ تدمير الممتلكات العامة والخاصة والاتحاد الأوروبي يأمل أن تتم ملاحقة المسؤولين عن جميع هذه الانتهاكات، وتحميلهم المسؤولية".
وشددت على "دعم وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه والحوار الشامل كوسيلة للمضي قدما. الاتحاد الأوروبي، مستعد لدعم الحكومة العراقية في عملها، لتلبية احتياجات المواطنين، كمحاربة الفساد وتحسين الإدارة وخلق فرص العمل".
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