كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن "لمن ينتظر الحوار بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ و​الكتل النيابية​، فمعلوماتي المؤكدة تقول أن الحريري غير راغب في ​تشكيل الحكومة​ لعدة أسباب لذا فالإنتظار لا يجدي المطلوب تصور إنقاذي وإلا الوضع نحو إنهيار شامل".

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كانت هذه تفاصيل خبر وئام وهاب: الحريري غير راغب في تشكيل الحكومة لعدة أسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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