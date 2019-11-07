افادت معلومات صحافية بأن "قوة من المديرية العامة لأمن الدولة، حضرت الى نقطة السوق الحرة في منطقة جديدة يابوس الحدودية، بمرافقة وفد الباني يضم كلا من وزير الداخلية الألباني ومسؤول شعبة مكافحة الارهاب الالبانية والقنصل اللبناني في البانيا مع وفد من الصليب الأحمر اللبناني، للاشراف على عملية تسلم الطفل الالباني ألفين بيريشا من مؤسسة الهلال الأحمر السورية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امن الدولة أشرفت مع وفد الباني على عملية تسلم طفل من الهلال الاحمر السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.