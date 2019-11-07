الجيش: الجانب اللبناني جدد بالاجتماع الثلاثي الالتزام بالـ1701 وطالب بانسحاب العدو من مزارع شبعا

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، أنّ "اجتماعًا ثلاثيًّا عُقد اليوم في ​رأس الناقورة​ برئاسة قائد قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو دل كول، بحضور منسق الحكومة لدى قوات الأمم المتحدة المؤقتة العميد الركن حسيب عبدو، على رأس وفد من ضباط ​الجيش اللبناني​".

وأوضحت في بيان، أنّ "الجانب اللبناني قد أدان الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة للقرار 1701، واستعرَض الخروقات الّتي يقوم بها العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانيّة برًّا وبحرًا وجوًّا، خصوصًا في ما يتعلّق بالخرق الأخير في منطقة ​الوزاني​". ولفتت إلى أنّ "الجانب اللبناني إذ جدّد الالتزام ب​القرار 1701​ بجميع مندرجاته، طالب بانسحاب العدو الإسرائيلي من ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ و​بلدة الغجر​، مذكّرًا بالبقعة "B1" المحتلّة، وداعيًا ​المجتمع الدولي​ إلى العمل على استعادة لبنان حقوقه البحريّة".