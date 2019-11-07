ملك السعودية بحث مع مديرة وكالة الإستخبارات الأميركية بمواضيع ذات اهتمام مشترك

التقى ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، مديرة وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية جينا هاسبل. وتمّ خلال اللقاء، بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال وزير ​الخارجية السعودية​ الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير ​الولايات المتحدة الأميركية​ لدى السعودية ​جون أبي زيد​.

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