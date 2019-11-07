اعتبرت المستشارة الالمانية ​أنجيلا ميركل​ أن "كل خطوة تصعيدية تتخذها ​إيران​ تجعل الوضع أكثر صعوبة"، مشيرةً إلى ان "​أوروبا​ لم تقرر بعد ما هي الخطوات التي ستتخذها بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميركل: أوروبا لم تقرر بعد ما هي الخطوات التي ستتخذها بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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