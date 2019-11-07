النشرة: الامن السوري عثر على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بأرياف دمشق ودرعا وحماة

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "الجهات الامنية السورية المختصة عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومواد سامة في أرياف دمشق ودرعا وحماة وشملت المضبوطات بنادق آلية أميركية وأنواعا مختلفة من ال​صواريخ​ منها تاو أميركي الصنع وغراد وصواريخ مضادة للدروع والأفراد وقذائف متنوعة وقنابل يدوية ومناظير وألغام وتواصل الجهات المختصة تأمين المناطق المحررة لتامين عودة الاهالي".

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