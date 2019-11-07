أردوغان: عملية "نبع السلام" مستمرة وأميركا وروسيا لم تنفذا تعهداتهما بشأن انسحاب الأكراد

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى ان عملية "نبع ​السلام​" مستمرة و​أميركا​ وروسيا لم تنفذا تعهداتهما بشأن انسحاب ​الأكراد​"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة وروسيا لم تخرجا الإرهابيين من شمال سوريا بعد"، مشددا على "ضرورة مكافحة جميع أشكال الإرهاب والإرهابيين دون تمييز"، مضيفا أنه "لا توجد حاليا دولة أخرى تتخذ موقفا حازما ضد تنظيم "داعش" الارهابي أكثر من تركيا".

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