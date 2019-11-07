"فرانس برس": مقتل 10 جنود بهجوم لـ"بوكو حرام" في نيجيريا

أعلنت مصادر عسكرية نيجيرية لوكالة "فرانس برس" عن أن "عشرة جنود قتلوا، وأصيب 9 بجروح خطيرة بهجوم شنه مسلحون من جماعة "​بوكو حرام​" على قافلة عسكرية في شمال شرقي البلاد"، موضحةً أن "الهجوم وقع يوم الأربعاء، في منطقة دامبوا بولاية بورنو، بينما كانت القافلة العسكرية في طريقها إلى قاعدتها، فيما من المفترض أن تكون جماعة "بوكو حرام" وراء الهجوم".

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