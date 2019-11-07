عبد المهدي: الموازنة العامة للعراق ليست أرقاما والخلل فيها يؤدي إلى تأخر البلاد

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن "الموازنة العامة للبلاد ليست أرقاما فقط وأن أي خلل بها يؤدي لخلل في التقدم الاقتصادي والصحي والتعليمي للعراق"، مشيراً إلى أنه "وجه لجنة الموازنة للاستمرار في عقد اجتماعاتها للإسراع بإنجاز الموازنة وتقديمها إلى مجلس النواب في أقرب وقت".
وشدد على "أهمية الموازنة العامة في حياة المواطنين والبلد والاقتصاد"، مؤكداً "أننا نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بالإصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة".
وأشار إلى "ضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ، واستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها إلى البرلمان في أقرب وقت للاطلاع والمصادقة عليها".
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