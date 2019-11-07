عبد المهدي: الموازنة العامة للعراق ليست أرقاما والخلل فيها يؤدي إلى تأخر البلاد

أكد رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، أن "​الموازنة​ العامة للبلاد ليست أرقاما فقط وأن أي خلل بها يؤدي لخلل في التقدم ​الاقتصاد​ي والصحي والتعليمي للعراق"، مشيراً إلى أنه "وجه لجنة الموازنة للاستمرار في عقد اجتماعاتها للإسراع بإنجاز الموازنة وتقديمها إلى ​مجلس النواب​ في أقرب وقت".

وشدد على "أهمية ​الموازنة العامة​ في حياة المواطنين والبلد والاقتصاد"، مؤكداً "أننا نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بالإصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية ​المعلقة​ والشائكة بروح وطنية ومنصفة".

وأشار إلى "ضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ، واستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها إلى البرلمان في أقرب وقت للاطلاع والمصادقة عليها".