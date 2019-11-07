لفتت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ إلى "تداول بعض وسائل الإعلام خبراً منسوباً إلى مصدر عسكري يتعلّق بتحقيقات تجريها ​القوى الأمنية​ عن خلفيات ​تظاهرات​ ​الطلاب​ ومن يقف وراءها"، نافيةً هذا الخبر، داعيةً وسائل الإعلام إلى "توخّي الدقة في نقل ​الأخبار​ التي تتعلّق بها".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش نفى اجراء تحقيقات عن خلفيات تظاهرات الطلاب ومن يقف وراءها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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