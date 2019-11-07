أشارت مصادر مطلعة عبر النشرة إلى أن "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وفي اطار التشاور مع الاقرقاء طلب لقاء رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وتم التطرق إلى الموضوع الحكومي".

ولفتت المصادر إلى أن "عون والحريري اتفقا على استمرار التشاور"، معتبرة "أننا امام حكومة تأتي بظرف استثنائي، والاجواء إيجابية وهناك توافق على عدة نقاط وتشاور حول في نقاط أخرى". وكشفت المصادر ان "الوضعين الاقتصادي والمالي أخذا حيزا من البحث خلال اللقاء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصارد للنشرة: عون والحريري بحثا الوضع الحكومي واتفقا على استمرار التشاور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.