النشرة: متظاهرون تجمعوا امام مكتب السنيورة بصيدا وسط انتشار للقوى الامنية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بان "عددا من المتظاهرين تجمعوا امام مكتب رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​فؤاد السنيورة​ في ​الهلالية​ للمطالبة لمساءلته في قضية 11 مليار وسط انتشار كثيف للقوى الامنية".

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