إكسترا نيوز: هاشتاج " أردوغان - يهين - قطر " يتصدر موقع تويتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، أن هاشتاج "أردوغان يهين تركيا" تصدر مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد تقارير نشرت فى بعض الصحف التركية تطالب بمنع الدعم التركى عن قطر. وذكرت القناة فى تقريرها، أن الصحف التركية، وجهت اتهامات لقناة الجزيرة القطرية، الذراع الإعلامية لقطر، بأنها تضر بالنظام التركى فى تغطيتها الإخبارية. وأشارت قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن صحيفة "ديلى صباح التركية"، الموالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، نشرت تقريرا لها اتهمت فيه قناة الجزيرة القطرية الناطقة بالإنجليزية بالهمل على تشويه صورة تركيا، ملمحة إلى إمكانية قطع الدعم التركى عن قطر وأميرها.

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