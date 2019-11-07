حملت مفاجأة كبيرة.. خليلوزيتش يكشف عن لائحة “الأسود” النهائية لأولى مباريات إقصائيات “كان” 2021

كشف الناخب الوطني السيد وحيد هاليلوزيش عن لائحة المنتخب الوطني التي ستواجه يومي 15 و19 نونبر 2019، منتخبي موريتانيا وبورندي، في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

وعرفت هذه المباراة، غياب اللاعب أمين حارث، نجم فريق شالكه04 الألماني، في واحدة من أبرز مفاجآت هذه اللائحة، كما عرفت أيضا حضور 3 لاعبين من البطولة المحلية.

وستجرى مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الموريتاني يوم الجمعة 15 نونبر 2019 على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، انطلاقا من الساعة الثامنة مساء، في حين سيلعب ضد المنتخب البورندي يوم الثلاثاء 19 نونبر 2019، بملعب الأمير لويس رواغاسوري بمدينة بوجمبورا بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.

وتضم لائحة المنتخب الوطني 24 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من :