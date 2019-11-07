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كشف الناخب الوطني السيد وحيد هاليلوزيش عن لائحة المنتخب الوطني التي ستواجه يومي 15 و19 نونبر 2019، منتخبي موريتانيا وبورندي، في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.
وعرفت هذه المباراة، غياب اللاعب أمين حارث، نجم فريق شالكه04 الألماني، في واحدة من أبرز مفاجآت هذه اللائحة، كما عرفت أيضا حضور 3 لاعبين من البطولة المحلية.
وستجرى مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الموريتاني يوم الجمعة 15 نونبر 2019 على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، انطلاقا من الساعة الثامنة مساء، في حين سيلعب ضد المنتخب البورندي يوم الثلاثاء 19 نونبر 2019، بملعب الأمير لويس رواغاسوري بمدينة بوجمبورا بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.
وتضم لائحة المنتخب الوطني 24 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من :
كانت هذه تفاصيل خبر حملت مفاجأة كبيرة.. خليلوزيتش يكشف عن لائحة “الأسود” النهائية لأولى مباريات إقصائيات “كان” 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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