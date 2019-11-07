حارس توتنهام يخضع لعملية جراحية

قال توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إن الحارس هوغو لوريس خضع لجراحة في المرفق المخلوع بعد أن أظهرت فحوص بأنه ”غير ثابت“.

وأصيب لوريس بخلع في المرفق خلال الخسارة 3-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الشهر الماضي بعد سقوطه بشكل خاطئ أثناء محاولة منع هدف.

وسيغيب لوريس حتى نهاية العام ويشارك باولو جازانيجا بدلا منه حاليا واستبعد النادي في البداية فكرة الخضوع لجراحة.

وأوضح توتنهام في بيان ”بعد المزيد من الفحوص يخضع هوجو لوريس الآن لجراحة في مرفقه الأيسر بناء على توصيات متخصصين بعد مراجعات لحالته حيث ظهر أن المرفق ليس مستقرا حتى الآن“.

وأضاف توتنهام أن حارس فرنسا (32 عاما) يستعد للعودة للتدريبات في وقت مبكر بالعام المقبل.