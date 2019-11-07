مصرع تلميذ إثر حادث سير خطير نواحي كلميمة

لقي تلميذ مصرعه، مساء أمس الأربعاء، في حادثة سير خطيرة، وقعت في الطريق الإقليمية، الرابطة بين كلميمة، وتنجداد إقليم الراشيدية.

وحسب مصادر محلية، فإن التلميذ الهالك، الذي كان يتابع دراسته في السنة الثالثة إعدادي، توفي إثر دهسه من طرف سيارة على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين كلميمة، وتنجداد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهالك كان على متن دراجته الهوائية، قبل أن تدهسه السيارة، التي كانت تسير بسرعة جنونية، إذ لقي مصرعه على الفور.

وانتقلت المصالح الأمنية إلى عين المكان، وتم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، ونقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.