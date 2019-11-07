حمد الله يثير جدلا جديدا في السعودية وحديث عن اشتباكه مع أمن المطار

أثار عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق النصر السعودي، جدلا جديدا في السعودية، هذه المرة خلال محاولته مغادرة البلاد في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مطار جدة الدولي.

وحسب صحيفة “إرم نيوز” فإن العديد من الرواد تناقلوا فيديو يظهر حمد الله وهو يتشاجر مع رجال الأمن في المطار، بينما البعض الآخر يعتبره بأنه كان مجرد نقاش عادي بين اللاعب والأمن، بسبب زوجته.

وأكدت الصحيفة أنه ” من بين المغردين على هاشتاغ #حمدالله_يتهجم_على_رجال_الأمن، كان البعض يسرد بعض التفاصيل وقال أوجنى النصراوي للأبد: “ أن حمدالله كان يسافر مع زوجته الحامل ورفض أن تمر من جهاز الأشعة؛ نظرًا لخطورته وقد وافق رجال الأمن على ذلك وغادر بالفعل“، وفي المقابل، قال آخرون إن زوجة المهاجم المغربي كان في تأشيرتها مشكلة، ولم تغادر واضطر مهاجم النصر لشن هجوم على رجال الأمن”.