بومبيو: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذر وزير الخارجية الأميركي، مايكل بومبيو، اليوم الخميس، من ما وصفه بـ"خطوات التصعيد النووي" التي تقوم بها إيران في الآونة الأخيرة، قائلا إن "خطوات طهران تثير قلقا، وعليه يجب أن تتحرك كل الدول لزيادة الضغوط عليها".

وأتت تصريحات وزير الخارجية الأميركي بعدما استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم في إحدى منشآتها النووية.

وأضاف بومبيو في بيان أن "توسع إيران في أنشطة حساسة تتعلق بالانتشار النووي، يثير قلقا من احتمال تأهبها لتبني خيار الانفصال النووي السريع".

وتابع قائلا "حان الآن وقت أن ترفض كل الدول الابتزاز النووي الذي يمارسه هذا النظام، وتتخذ خطوات جادة لزيادة الضغط. استفزازات إيران العديدة المتصلة تتطلب هذا".

وأضاف بومبيو أن "التصعيد الإيراني الأخير في الملف النووي يعكس النوايا التي كانت لدى النظام طوال الوقت، وهي ابتزاز المجتمع الدولي لقبول عنفها وإرهابها".

وأكد أن "على أعضاء المجموعة الدولية القلقين بشكل مبرر من الهجمات والاستفزازات الإيرانية الأخيرة أن يتخيلوا كيف ستتصرف إيران في حال امتلكت السلاح النووي. الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بحصول ذلك".

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إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إلى اتخاذ "خطوات مشددة" للضغط على إيران التي استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، في خفض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.

وأعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أن المهندسين بدأوا صباح اليوم الخميس، في ضخ غاز اليورانيوم في شبكات أجهزة الطرد المركزي وبدء إنتاج وتجميع يورانيوم مخصب (...) في منشآت فوردو التي تقع على بعد حوالي 180 كلم جنوب طهران.

وكان تعليق تخصيب اليورانيوم في المنشأة التي ظلت سرية لفترة وطويلة، أحد الشروط التي وافقت عليها إيران مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأثار إعلان إيران استئناف عمليات التخصيب في مصنع فوردو قلقا لدى الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق.

وتسعى بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا إلى إنقاذ الاتفاق، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي، وإعادتها فرض عقوبات من طرف واحد.