شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات وزارية على الحكومة الأردنية والان مع التفاصيل

الخميس 7 نوفمبر 2019 علم الأردن أصدرت عمان اليوم مرسوما ملكيا بتعديل على الحكومة الأردنية تم بموجبه تعين الدكتور محي الدين توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تيسير النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، والدكتور صالح الخرابشة وزيرا للبيئة، والمهندس إبراهيم الشحاحدة وزيرا للزراعة، والدكتور محمد العسعس وزيرا للمالية، وأمجد العضايلة وزيراً للإعلام ، والدكتور محمد الخلايلة وزيرًا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والدكتور باسم الطويسي وزيرًا للثقافة، والدكتور فارس البريزات وزيرًا للشباب، والدكتور وسام الربضي وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتور خالد سيف وزيرًا للنقل.





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