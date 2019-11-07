تركيا تعلن اعتقال 17 أجنبياً للاشتباه بتورطهم مع 'داعش'

ووفقا للوكالة التركية، فقد أجرى ضباط من الشرطة عملية أمنية خاصة في العاصمة أنقرة. ولم تحدد الوكالة جنسيات المشتبه بهم.

وفي سياق آخر، كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من الخميس، أن نجل زعيم تنظيم "داعش" ، أبو بكر البغدادي، موجود بين أفراد أسرته الموقوفين في تركيا.



وقال إن عدد عناصر "داعش" الذين حظر دخولهم إلى تركيا بلغ حتى اليوم 76 ألفا، والذين تم ترحيلهم 7550، ويقبع حاليا 1149 من عناصر التنظيم في السجون.