عضو بلجنة التعديلات الدستورية: سنراجع آليات النظام الحالي ومنها تقليص عدد النواب

وقال كنا في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة ليست مخولة لتحسم التعديلات بل مكلفة باعداد التعديلات بالاستفادة من خبرات دولية ومحلية ومنظمات مجتمع مدني"، مبينا ان "اللجنة ستسعى بالفترة المقبلة لانضاج مايمكن انضاجه من تعديلات".وأضاف كنا، "لدينا حاجة لمراجعة اليات عمل النظام الحالي، كعدد اعضاء البرلمان وتقليصه الى 200 او اكثر او اقل قليلا، وعمل مجالس المحافظات وصلاحياتها وعلاقتها مع المركز والتقاطعات بين القوانين"، لافتا الى ان "المعالجات سترتكز على مواد يمكن اعتبارها حمالة اوجه وليس لها نهايات واضحة وتتحمل اكثر من تفسير".

وأكد كنا، أن "المواد في الابواب الثالث والرابع وما بعدها هي سهلة التعديل، كونها تختص بعمل الدولة، لكن البابين الاول والثاني فالصعوبة فيهما على اعتبار انهما بحاجة الى تصويت ثلثي اعضاء البرلمان كونها مبادئ اساسية وحقوق وحريات ولايجب سلبها من المواطن العراقي".



وتابع كنا، "نحن كلجنة كلفنا بان نكون جسرا مابين المواطن والحكومة لاجراء التعديلات وبعضها يتم عرضها للاستفتاء الشعبي لتصبح سارية المفعول بحال حصولها على قبول الشعب".