شاهد كيف أنقذت هذه القطة رضيعاً من الموت!

ويظهر في مقطع فيديو، الطفل وهو يزحف تجاه باب الشقة الذي كان مفتوحا، ويؤدي إلى درج طويل.





وقفزت القطة من مكانها، وركضت تجاه الطفل وأمسكته من ملابسه، مانعة إياه من السقوط والتعرض لإصابات مميتة.يذكر أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي زعموا أن مقطع الفيديو تم التقاطه في الصين.