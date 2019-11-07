كاظم الساهر ينادي العراق ويتساءل...

نشر الفنان العراقي كاظم الساهر، منشور جديد على صفحته الرسمية على فيسبوك، وهو يغني للعراق على وقع التظاهرات.
وأراد الساهر أن يخاطب العراق بكلماته المؤثرة، قائلا: "من نحن في المسيرة؟ أولادكم.. طلابكم.. جنودكم ... علماؤكم.. أدباؤكم..الشعب هنا." وأضاف، مناديا العراق:" قم يا عراق العز.. قم ضمَّ الدماء، قم يا عراق الضيم.. قم صلّي بهم. لاندري ماذا يا عراق نقول؟. وتابع متساءلا: "إلى متى يا والدي العراق؟ إلى متى شمسك بركان و بدرك محاق؟"
ويشار الى ان هذه الكلمات هي من أغنية الساهر بعنوان "الى متى" التي اراد بها أن يعلن تضامنه مع المتظاهرين من خلالها.
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