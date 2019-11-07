بالفيديو: بيع صقر بسعر خرافي في السعودية!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمزاد علني لبيع الصقور في مدينة عرعر السعودية ويظهر في الفيديو عملية بيع صقر، مقابل 610 آلاف ريال سعودي (162 ألف دولار أمريكي).



وفور إعلان مدير المزاد عن السعر، بدأ العد التنازلي ثم ألقى غطاء رأسه تجاه أحد الأشخاص، في تقليد متبع للإعلان عن الفائز.

وفور إعلان مدير المزاد عن السعر، بدأ العد التنازلي ثم ألقى غطاء رأسه تجاه أحد الأشخاص، في تقليد متبع للإعلان عن الفائز.

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