عبد المهدي يوجه باستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة لتقديمها للبرلمان باقرب وقت

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، أن الموازنة العامة للبلاد ليست أرقاما فقط وأي خلل بها يؤدي لخلل في التقدم الإقتصادي والصحي والتعليمي، موجها لجنة الموازنة باستمرار عقد اجتماعات للإسراع بإنجازها وتقديمها الى مجلس النواب في اقرب وقت.
وأكد عبد المهدي، بحسب البيان، "على أهمية الموازنة العامة في حياة المواطنين والبلد والإقتصاد"، لافتا الى أنها (الموازنة) "ليست أرقاما فقط وأي خلل فيها يؤدي الى خلل في التقدم الإقتصادي والصحي والتعليمي وغيرها".
واضاف، "اننا نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الإقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بإلاصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة"، موجها بـ"ضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ، وإستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها الى مجلس النواب في اقرب وقت".
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