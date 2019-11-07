بيع 'سلطعون الثلج' الياباني بـ46 ألف دولار!

ووفقا لموقع "كويدو نيوز" الياباني، تم صيد سلطعون الثلج البالغ وزنه 1.24 كيلوغرام في بحر اليابان قبالة ساحل مقاطعة توتوري، وهي منطقة معروفة في اليابان بالسلطعون الغالي الثمن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن محلا تجاريا في توتوري اشترى السلطعون ويخطط لبيعه إلى مطعم في العاصمة اليابانية طوكيو.

"ٍسلطعون الثلج" يظل رمزا لثقافة الطهي اليابانية، حيث يتم اصطياده في الشتاء، ويتم وضع علامة في أحد أرجل كل سلطعون توضح اسم السفينة التي صادته والميناء الذي وصل إليه.



ويخضع كل سلطعون يتم اصطياده، لفحص دقيق من أجل تحديد مدى جودته قبل بيعه.