بيع 'سلطعون الثلج' الياباني بـ46 ألف دولار!

حقق سلطعون بحري كبير الحجم رقما قياسيا، بعد بيعه بـ46 ألف دولار، في مزاد أقيم داخل إحدى أسواق السمك غربي اليابان.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن محلا تجاريا في توتوري اشترى السلطعون ويخطط لبيعه إلى مطعم في العاصمة اليابانية طوكيو.
"ٍسلطعون الثلج" يظل رمزا لثقافة الطهي اليابانية، حيث يتم اصطياده في الشتاء، ويتم وضع علامة في أحد أرجل كل سلطعون توضح اسم السفينة التي صادته والميناء الذي وصل إليه.
ويخضع كل سلطعون يتم اصطياده، لفحص دقيق من أجل تحديد مدى جودته قبل بيعه.
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