سلمى حايك تعايد والدها باللغة العربية وتشكره على 'جيناتها'

ونشرت حايك صورة لها إلى جانب والدها. وعلّقت حايك على الصورة، فشكرت والدها على الجينات اللبنانية، كما كتبت كلمة "بابا" باللغة العربية.

وارفقت حايك تعليقها بهاشتاغ باللغة الاجنبية، كتبت فيه: "لبنان" و"إبنة والدي الصغيرة"، وهو الامر الذي نال اعجاب المتابعين وخصوصا جمهورها العربي واللبناني، الذي يفتخر بها وبأعمالها ونجاحاتها المستمرة.

