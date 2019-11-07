واشنطن تدعو إلى خطوات "مشددة" للضغط على إيران

دعت الولايات المتحدة، الخميس، إلى اتخاذ "خطوات مشددة" للضغط على إيران التي استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، في خفض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.

وأعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أن المهندسين بدأوا صباح الخميس في ضخ غاز اليورانيوم في شبكات أجهزة الطرد المركزي وبدء إنتاج وتجميع يورانيوم مخصب في منشآت فوردو" التي تقع على بعد حوالى 180 كلم جنوب طهران.

وكان تعليق تخصيب اليورانيوم في المنشأة التي ظلت سرية لفترة وطويلة، أحد الشروط التي وافقت عليها إيران مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان أن "توسيع إيران لنشاطاتها الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي تثير المخاوف من أن إيران تستعد للوصول إلى خيار امتلاك" سلاح نووي.

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وأضاف "لقد حان الوقت لجميع الدول لرفض الابتزاز النووي الذي يقوم به هذا النظام واتخاذ خطوات مشددة لزيادة الضغط. وأن استفزازات ايران النووية المستمرة والمتعددة تتطلب مثل هذه الخطوات".

وتابع بومبيو أن "التصعيد الايراني الأخير في الملف النووي يعكس النوايا التي كانت لدى النظام طوال الوقت وهي ابتزاز المجتمع الدولي لقبول عنفها وارهابها".

وأكد أن "على أعضاء المجموعة الدولية القلقين بشكل مبرر من الهجمات والاستفزازات الإيرانية الأخيرة أن يتخيلوا كيف ستتصرف ايران في حال امتلكت السلاح النووي وأن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بحصول ذلك".

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء الأربعاء، البدء في ضخ غاز اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي واستئناف التخصيب في منشأة فوردو النووية تحت الأرض.

الخطوة الإيرانية نحو إعادة تشغيل منشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض، تعد الانتهاك الرابع على طريق تقليص التزاماتها النووية المنصوص عليها قبل 4 سنوات.

وزعم الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ضخ بلاده غاز اليورانيوم مجددا داخل أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية يأتي ردا على سياسات الولايات المتحدة تجاه بلاده.