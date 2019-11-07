برشلونة يحدد موعد الإطاحة بفالفيردي

حدد نادي برشلونة الإسباني موعد الإطاحة بمدربه إرنستو فالفيردي، بعد النتائج السلبية التي عانى منها الفريق على مدار الفترة الماضية.

ويرتبط نادي برشلونة بعقد يمتد مع فالفيردي حتى نهاية الموسم الحالي، وتشير بعض التقارير إلى رغبة النادي في إنهاء العلاقة والتعاقد مع مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني.

وقال كلاوديو بورجي، لاعب منتخب الأرجنتين السابق والمعلق التلفزيوني الحالي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن جاياردو سيتولى تدريب الفريق الكتالوني في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، خلفاً لفالفيردي.

Advertisements

وأوضح: "جاياردو سيتولى تدريب برشلونة في ديسمبر/كانون الأول، وهذه معلومة أعرفها جيداً".





وواصل: "جاياردو أحد أفضل المدربين في العالم، ورغم أن رودولفو أونفريو رئيس ريفر بلات قال إنه لن يرحل إلا حال تركه منصبه، فإنني أعرف من مصدر مباشر أنه سيذهب لبرشلونة في ديسمبر/كانون الأول".

وقاد جاياردو ريفر بليت للفوز بلقب كأس ليبرتادوريس الموسم الماضي، كما نجح في التأهل معه للمباراة النهائية هذا الموسم، والتي ستقام يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

الجدير بالذكر أن جاياردو كلاعب كان قد مثّل منتخب الأرجنتين في 44 مباراة وشارك في كأسي العالم 1998 و2002 وأولمبياد أتالانتا 1996، وحقق الميدالية الذهبية في دورة ألعاب أمريكا الجنوبية 1995.