عاهل الأردن يشيد بجهود الإمارات لحل أزمة اليمن

جانب من توقيع اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية

أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، المستمرة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على دعم الأردن للجهود الهادفة لحل أزمة اليمن، بما يضمن وحدة أراضيه وأمن الخليج العربي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن الاتصال تناول العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، والتأكيد على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.





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وأشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال مراسم توقيع اتفاق الرياض، بما قدمته الإمارات من تضحيات جليلة في الساحة اليمنية.

وقال خلال كلمته: "أنوه بما قدمته الإمارات من تضحيات جليلة في الساحة اليمنية لنصرة الشعب اليمني مع بقية دول التحالف".

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء الماضي، "اتفاق الرياض"، ما يدشن مرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.



وحضر مراسم التوقيع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ووجّه "اتفاق الرياض" -الذي رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي- ضربة موجعة للمخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني، خدمة للانقلاب الحوثي.